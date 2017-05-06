'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 6.5.2017 07:37 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 07:38
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı

'nün sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz'ü serbest bırakan, meslekten ihraç edilen eski hakim , Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () sözde "Hava kuvvetleri imamı" firari 'ü serbest bırakan, meslekten ihraç edilen eski hakim , Muğla'nın Ortaca ilçesinde yakalandı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK), FETÖ soruşturmaları kapsamında dünkü ihraç listesinde bulunan, firari Öksüz'ü serbest bırakan Sönmez'in Muğla'ya geldiği bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat şube ile Ortaca İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

YOL KONTROL EKİPLERİ YAKALADI

Takibe alınan Sönmez'in kullandığı otomobil, Ortaca ilçesinde yol kontrol ekiplerince durduruldu. Araçta bulunan Sönmez, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sönmez'in emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi.
Öte yandan, eski hakim Sönmez'in Ankara'daki evine operasyon düzenlendiği ancak burada bulunamadığı öğrenildi.

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Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Sönmez yakalandı
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