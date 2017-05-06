'çu na alındı

AA

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Giriş Tarihi: 6.5.2017 10:45 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 10:46
Bylock'çu memur gözaltına alındı

kullandığı tespit edilen ve daha önce meslekten ihraç edilen , na alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesinde, daha önce meslekten ihraç edilen na alındı.

Marmaris'te FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı 'u kullandığı tespit edilen, Marmaris Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde memurken meslekten ihraç edilen A.A'yı (40) gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu.

A.A'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Bylock'çu memur gözaltına alındı
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