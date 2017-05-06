“CHP Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor”

MHP Genel başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, CHP'yi eleştirdi:

CHP bir kere olsun milletin sözünü kabule yanaşmamakta. Milletin sözüne sırtını dönerek işi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüren CHP ve yapışık ikizi HDP, cepheleşmeden medet umacak kadar çaresiz. Sokağı bir çözüm olarak işaret eden açıklamalarıyla Türkiye'de Arap Baharı özlemi içerisinde olduğunu ifşa etmekte.

Milletin ihtiyaç ve beklentilerini duymaktan uzak CHP yöneticileri, koskoca Atatürk'ün partisini başka partilerin düşkünlerine ve HDP'nin sözcülüğüne muhtaç hale düşürmüştür. Adına ve amblemine bağlı vatansever tabanına rağmen, CHP'yi idare edenler cezaevindeki HDP'lilerin yokluğunu aratmayan çıkışlarıyla Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır."