DHKP-C'nin üst düzey ismi İstanbul'da öldürüldü

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, geçen yıl Aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DHKP-C'li Sıla Abalay'ın polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.



Polisin Küçükçekmece'de bir hücre evine düzenlediği baskında 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık vermesi üzerine güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Sıla Abalay'ın ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.



Operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü istihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledi.

DHKP-C'NİN ÜST DÜZEY İSMİ İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLDÜ



