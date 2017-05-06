'den aranan eski kolide saklanırken yakalandı

AA

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Giriş Tarihi: 6.5.2017 21:11 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 21:18
FETÖ'den aranan eski komutan kolide saklanırken yakalandı

'da, / soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan eski İlçe Jandarma ı Y.C, evinde yapılan aramada bir koli içerisinde saklanmış olarak bulundu.

Meslekten ihraç edilen ve Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen / soruşturması kapsamında şubat ayında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski İlçe Jandarma ı Y.C'nin gözaltına alınması için Giresun Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Takibe alınan Y.C'nin Alucra ilçesindeki evinde olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, konutta arama yaptı. Boş kolilerin olduğu alanı arayan polis, Y.C'yi bir koli içerisinde saklanmış olarak buldu.

Gözaltına alınan Y.C, Alucra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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FETÖ'den aranan eski komutan kolide saklanırken yakalandı
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