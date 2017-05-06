'nün 2 ı tutuklandı

İHA

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Giriş Tarihi: 6.5.2017 11:19 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 11:22
FETÖ'nün 2 mahrem imamı tutuklandı

'nün larına yönelik ’da Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı, iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 'nün 'ları'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta içinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda FETÖ terör örgütünün mahrem imamları oldukları ileri sürülen şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dördü adli makamlara çıkarıldı.
Aralarında bir ev kadını ve meslekten ihraç edilmiş üç öğretmenin bulunduğu şüphelilerden E.D. ve B.A. tutuklanırken, A.A. ve ev hanımı N.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün 2 mahrem imamı tutuklandı
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