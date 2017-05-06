Hesabi değil hasbi olacağız

AK Parti kulislerinde yeni dönemin hükümet, parti vitrininden politikalara kadar nasıl şekilleneceği merakla bekleniyordu. Erdoğan, referandum ile birlikte partiden uzak olduğu yaklaşık 3 yıllık dönemi değerlendirdi ve yeni dönemin kadroları, politika ve çalışma yöntemini nasıl şekillendireceğini kurmayları ile paylaştı. Erdoğan, "Parti olarak hasbilikten hesabiliğe doğru savrulduk. Hasbiliğe döneceğiz Hesabi değil hasbi (gönülden, karşılık beklemeksizin yapılan) olacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BENİM ADIMA SADECE CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KONUŞUR



EKSİKLİKLERE BAKACAĞIZ

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde kendini izleyen yazar ve temsilcilere yeni döneme ilişkin şunları söylemişti: "Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Eksikliklerimiz nelerdir, nerelerde hata vardır bunlara bakmamız lazım. Kucaklama ağının çok geniş olduğu bir yaklaşımı ortaya koymamız gerekecek. Bu hareket bizi dışladı dedirtmeme noktasında elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Bunu yüzde 100 başarmak mümkün değil ama biz elimizden geleni yapacağız. Önemli olan gönüllere girmektir. Tüm teşkilatları bu hale dönüştürmeyi başarmamız gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki; bu başarılabilirse insanların bizlere teveccühü daha da artacaktır." Erdoğan kamuoyu önünde yaptığı bu açıklamalarla kadroları ve politikaları gözden geçirip önemli değişiklik yapacağı mesajı verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEK SÖZÜ YETTİ

Erdoğan'ın bu sözleri ile AK Parti, AK Partili belediyeler ve hükümet açısından üç aşamalı bir sürecin devreye sokulacağını da ortaya koydu. Bunun ilk adımı "hasbi bir ekip kurmak" olacak. Bakanlar Kurulu'nda yapılacak değişikliğin yanı sıra AK Parti MKYK ve MYK, daha sonrasında ise parti teşkilatları bu kodlara göre yenilenecek. Karşılık beklemeden çalışan, vatandaş ile gönül köprüleri kuran isimler göreve gelecek. Erdoğan'ın, kongre sonrası 2019 yılının Mart ayında yapılacak yerel yönetim seçimlerine odaklanacağı, güçlü bir aday kadrosu ile yarışa gireceği belirtiliyor. İkinci adım "hasbi çalışma" olacak. Hükümet ve parti yaptığı icraatlar, belediyelerin hizmet anlayışı buna göre şekillenecek. İnsanlara dokunan, kucaklayan hizmetlere odaklanılacak.CumhurbaşkanıErdoğan'ın 15-17Mayıs'ta gerçekleştireceğiABD ziyaretiöncesinde GenelkurmayBaşkanı Orgeneral Akar,CumhurbaşkanlığıSözcüsü Kalın veMİT MüsteşarıFidan, EsenboğaHavalimanı'ndan özeluçakla saat 09.40'taWashington'ahareket etti.OrgeneralAkar, Kalınve Fidan'ın,CumhurbaşkanıErdoğan'ınziyareti öncesindeABD'liyetkililerletemaslardabulunacağı, önçalışma yapacağıöğrenildi.CumhurbaşkanıErdoğan'ın,ABD BaşkanıDonald Trumpile yapacağı ilkyüz yüze görüşmede,bölgeselve uluslararasıkonuların elealınması bekleniyor.