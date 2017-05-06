Hesabi değil hasbi olacağız

AK Parti kulislerinde yeni dönemin hükümet, parti vitrininden politikalara kadar nasıl şekilleneceği merakla bekleniyordu. Erdoğan, referandum ile birlikte partiden uzak olduğu yaklaşık 3 yıllık dönemi değerlendirdi ve yeni dönemin kadroları, politika ve çalışma yöntemini nasıl şekillendireceğini kurmayları ile paylaştı. Erdoğan, "Parti olarak hasbilikten hesabiliğe doğru savrulduk. Hasbiliğe döneceğiz Hesabi değil hasbi (gönülden, karşılık beklemeksizin yapılan) olacağız" dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BENİM ADIMA SADECE CUMHURBAŞKANI SÖZCÜSÜ KONUŞUR
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEK SÖZÜ YETTİ
EKSİKLİKLERE BAKACAĞIZ
Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde kendini izleyen yazar ve temsilcilere yeni döneme ilişkin şunları söylemişti: "Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz. Böyle gelmiş, böyle gitmez. Eksikliklerimiz nelerdir, nerelerde hata vardır bunlara bakmamız lazım. Kucaklama ağının çok geniş olduğu bir yaklaşımı ortaya koymamız gerekecek. Bu hareket bizi dışladı dedirtmeme noktasında elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Bunu yüzde 100 başarmak mümkün değil ama biz elimizden geleni yapacağız. Önemli olan gönüllere girmektir. Tüm teşkilatları bu hale dönüştürmeyi başarmamız gerekiyor. Ve ben inanıyorum ki; bu başarılabilirse insanların bizlere teveccühü daha da artacaktır." Erdoğan kamuoyu önünde yaptığı bu açıklamalarla kadroları ve politikaları gözden geçirip önemli değişiklik yapacağı mesajı verdi.