İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki sorumlularıyla irtibat halinde olduğu iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda belirlediği adreslere dün operasyon düzenledi.

TEM Özel Tim ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda Bağcılar, Küçükçekmece, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Polis ekipleri 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 7 kişiyi gözaltına alındı. 7 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.