"Kılıçdaroğlu dönemi artık bitmiştir"

İşte SABAH yazarı Mahmut Övür'ün açıklamalarından satır başları;

"Sonuç şaşırtıcı değil. Böke partinin çok iddialı bir sözcüsüydü, hem sine-i millete dönme hem de ekonomik açıdan yaptığı açıklamalarla önem kazanmıştı. Bu istifa ile CHP'de kılıçların çekildiğini ve bunun devamının geleceğini işaret ediyor. Yarınki parti meclisinin Kılıçdaroğlu için çok zor geçeceğini söylebiliriz.

Selin Sayek Böke ayrıca Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu gibi isimleri içinde barındıran yapının yanında yer alıyordu. Deniz Baykal, Muharrem İnce ve Fikri Sağlar gibi siyasi aktörlerin muhalefet kampanyasına katılacağının işaretidir. Bugün Kılıçdaroğlu'nun yanında duruyor gibi görünenlerin de bu kampanyaya katılacağını söyleyebilirim. Kemal Bey'in işi çok zor, olağanüstü kurultaya gitmekten başka seçeneği kalmadı.

FİKRİ SAĞLAR'IN İHRACI

Tek adamlığa karşı bir referandum kampanyası düzenleyeceksiniz sonra partide tek adam olacaksınız. Bunu CHP'de sokakta savunacak hiç kimse bulunamaz. Fikri Sağlar'ın ihracını engellemeye çalışacaklar, aksi halde parti içi demokrasi adına kime ne söyleyecekler? Kılıçdaroğlu'nun da bu gerçeği görmesi gerekir.

PARTİ İÇİ GELİŞMELER

Parti içinde Batı eksenli özellikle Doğan Grubu eli ile CHP'ye operasyon yapılıyor söylemleri dolaşıyor. Girdiği 7 seçimde de yenilgi alan bu yönetimin görevde kalma ihtimali yok. Kılıçdaroğlu'nun kendisine karşı olanları 'Kapının öüne koyacağım' gibi siyaseten de kaba bir yaklaşımla devam ettirmesi mümkün değildir. Parti içindeki değişiklikleri ancak demokrasi çerçevesinde çözebilirsiniz.

BÖKE'NİN GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI

Böke parti içindeki daha sol eksenli bir siyaset savunan ekip ile beraber olduğunu söylemek mümkün. CHP'de aslında yeni Tansu Çiller yaratılma çabasını daha önce de yazmıştım. Selin Sayek Böke ile hareket edecek isimlerin belli olmasıyla süreci hep birlikte izleyeceğiz"

CHP sözcüsü Böke istifa etti