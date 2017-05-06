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AA

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Giriş Tarihi: 6.5.2017 14:48
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

Haklarında açığa alınma kararı bulunan 9 polis memuru gözaltına alındı

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında açığa alınmaları kararı bulunan 9 polis memuru gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, açığa alınan polis memurlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 polis memuru gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
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