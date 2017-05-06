Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, haklarında açığa alınmaları kararı bulunan 9 polis memuru gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki emniyet yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, açığa alınan polis memurlarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 9 polis memuru gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.