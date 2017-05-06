Son dakika haberi: Meslekten ihraç edilen ve lar için kararı

AA

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Giriş Tarihi: 6.5.2017 09:40 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 10:09
Son dakika haberi: Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar için gözaltı kararı

FETÖ / PDY soruşturmalarında son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başlığınca, meslekten ihraç edilen ve savcılara yönelik FETÖ soruşturması kapsamında, 6 savcı, 16 hakim ve 1 idari hakim olmak üzere 23 şüpheli için kararı çıkartıldı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, ler ve lar Yüksek Kurulu (HSYK) kararlarıyla meslekten ihraç edilen 23 hakim ve savcı hakkında kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Önder Yaman'ın koordinesinde, FETÖ/PDY'ye mensup olduğu iddia edilen hakim ve savcılara yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 savcı, 16 hakim ve 1 idari hakim için gözaltı kararı çıkarıldı.

TCK'nın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu düzenleyen 314/2. maddesi uyarınca haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Edirne, Kırklareli, Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Sakarya'da çalışma başlatıldı.

SORGU YAPARKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Söz konusu çalışmalar kapsamında Anadolu Sulh Ceza Hakimi Mehmet Özakar ve Bilecik Sulh Ceza Hakimi Kamil Boyraz, sorgu yaparken gözaltına alındı.

Adreslerinde arama ve el koyma kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcıların, HSYK tarafından FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen 107 hakim ve savcı arasında bulunduğu öğrenildi.

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Son dakika haberi: Meslekten ihraç edilen hakim ve savcılar için gözaltı kararı
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