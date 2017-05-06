Teröristbaşı Gülen'den korkunç !

AA

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Giriş Tarihi: 6.5.2017 11:57 Güncelleme Tarihi: 6.5.2017 12:22
Teröristbaşı Gülen'den korkunç talimat!

'de soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelinin evinde, 2 uzun namlulu silah ile terör örgütleri , ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller ele geçirildi. Öte yandan FETÖ'ye yönelik operasyonlarda öğrenilen yeni bir bilgiye daha ulaşıldı. Teröristbaşından üyelerine "polis baskınlarında silah kullanın" ı verildiği öğrenilirken, ele geçirilen silahlar ve dijital materyaller incelemeye alındı.

'de, Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında gözaltına alınan zanlının evinde, 2 uzun namlulu silah ile terör örgütleri , ve FETÖ'ye ait örgütsel materyaller bulundu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli Sabrinaz B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güvenlik güçleri, Artuklu ilçesi Yalım Mahallesinde şüpheli Sabrinaz B'yi evinde gözaltına aldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE AİT ÇOK SAYIDA BELGE

Evde yapılan aramada, yatak odasındaki kullanılmayan ebeveyn banyosunda 2 kalaşnikof marka otomatik tüfek, av tüfeği, 2 şarjör, 319 fişek ele geçirildi.

Evin çeşitli alanlarında ise terör örgütü PKK'ya ait bez parçası, PKK elebaşı Abdulah Öcalan'a ait kitaplar, FETÖ/PDY'ye ile iltisaklı kurumların yayınlarına ait kitaplar ve terör örgütü DEAŞ arması bulunan kitaplar ile çok sayıda cep telefonu, sim kartlar, hard diskler, flash bellekler, hafıza kartları, bilgisayar ve dijital materyaller bulundu.

KORKUNÇ TALİMAT: SİLAHLARINIZI KULLANIN!

FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, üyelerine "polis baskınlarında silah kullanın" ı verildiği öğrenilirken, ele geçirilen silahlar ve dijital materyaller incelemeye alındı.

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Teröristbaşı Gülen'den korkunç talimat!
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