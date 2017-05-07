'ün babası hayatını kaybetti

DHA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 7.5.2017 19:21 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 19:44
Abdullah Gül'ün babası hayatını kaybetti

11. Cumhurbaşkanı 'ün babası 91 yaşındaki , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Abdullah Gül'ün babası hayatını kaybetti
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