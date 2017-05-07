Baykal için istikbal olan Gül için mazi

Baykal, Gül'ün büyüğüdür

Şimdi bu polemikte "Kim İnönü kim Menderes konumunda" diye bulmaya çalışmak abesle iştigal etmekten başka bir şey değildir.

Birincisi Deniz Baykal yaşça Abdullah Gül'ün büyüğüdür. Ama Abdullah Gül'ün mazi olarak gördüğü her şey, Deniz Baykal için istikbal bile olamamıştır. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gibi siyasi makamlar, Gül'ün geçmişinde kalmıştır. Ayrıca Gül'ün de kurucusu olduğu AK Parti, 2002'den beri iktidardadır. Bu parti iki tane Başbakan ve iki tane de Cumhurbaşkanı çıkartmıştır.

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