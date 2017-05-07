için istikbal olan için

Giriş Tarihi: 7.5.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 15:06
Baykal için istikbal olan Gül için mazi

Mehmet Barlas bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fitne hareketi' olarak yorumladığı hamlesi ve Abdullah 'ün buna fırsat vermeyen cevabına ilişkin bir analize yer verdi. İşte Barlas'ın yazısından öne çıkanlar:

Baykal, Gül'ün büyüğüdür
Şimdi bu polemikte "Kim İnönü kim Menderes konumunda" diye bulmaya çalışmak abesle iştigal etmekten başka bir şey değildir.
Birincisi Deniz yaşça Abdullah 'ün büyüğüdür. Ama Abdullah Gül'ün olarak gördüğü her şey, Deniz Baykal için istikbal bile olamamıştır. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı gibi siyasi makamlar, Gül'ün geçmişinde kalmıştır. Ayrıca Gül'ün de kurucusu olduğu AK Parti, 2002'den beri iktidardadır. Bu parti iki tane Başbakan ve iki tane de Cumhurbaşkanı çıkartmıştır.

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Baykal için istikbal olan Gül için mazi
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