Böke istifa etti çünkü iki isimle birlikte hazırlık yapıyor

CHP sarsılıyor ve daha da sarsılacak. "Turpun büyüğü heybede" dediğimiz gün partinin sözcüsü Selin Sayek Böke'nin istifası geldi.

Bu istifa elbette ne Baykal'ın, ne İnce'nin ne de Sağlar'ın çıkışına benzemiyor. Onları aşan bir anlamı var çünkü Sayek, Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim. Referandum öncesi de yazdım, olası bir kurultaya Özgür Özel ve Aykut Erdoğdu gibi kendilerini partinin solu olarak niteleyen grupla birlikte hazırlanıyor. Grubun genel başkan adayı Özel olarak bilinse de Sayek'in adı da genel başkanlık için geçiyor.

CHP, yeni siyasal sistem nedeniyle değişmek mecburiyetinde... Bu değişimi dizayn etmek isteyen bazı medya ve güç odakları da var. Kılıçdaroğlu'nun gelmesi nasıl bir dayatmayla olduysa gidişi de öyle olacak gibi görünüyor.

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