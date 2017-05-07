CHP’de Kılıçdaroğlu’na karşı isyan büyüyor

CHP'de eski Genel Başkan Deniz Baykal, milletvekilleri Muharrem İnce ve Fikri Sağlar'dan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete kazandırdığı gözde ismi Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke de isyan bayrağını açtı. Böke dün partideki görevinden istifasını yazılı açıklama ile duyururken CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine de zehir zemberek eleştirilerde bulundu. Yazılı açıklamasında referandumun ardından CHP'ye düşen görevin 'gayrimeşru olanı meşrulaştırmamak ve ortaya konan demokrasi iradesini Türkiye gerçeğine dönüştürmek için halkla birlikte siyasi mücadele vermek' olduğunu belirten Böke, " Demokrasinin yaşatılabilmesi için Meclis'te verilen mücadelenin, rejim değişikliğinin yeni koşullarına göre yeniden tarif edilmesinin yanı sıra, Meclis dışında meşru demokratik anayasal hakların kullanımını savunmak, desteklemek ve bu hakların kullanımına ortak olmak CHP'nin görevinin bir parçası olmalıdır. Bu görevin gerekleri partinin karar organlarında ısrarla dile getirilmiş olmasına rağmen, atılması gereken adımlar 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır" dedi. CHP'ye hakim olan yönetimin parti içi demokrasiyi ve kurumsal yapıyı tartıştıran tutumlar sergilediğini kaydeden Böke şunları söyledi: "Sosyal demokrat bir partide, parti yönetimlerinin görevi parti kurullarına siyasi ve disiplin kararlarını dayatmak değil, partideki farklı fikirleri sağlıklı bir biçimde karar süreçlerine dahil etmek ve parti kurullarını etkin çalıştırmaktır. Katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak, gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum. Bu sebeple CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum."



MUHALİFLERLE HAREKET EDECEK

Böke'nin bu hamlesi bugün yapılacak kritik Parti Meclisi toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu'na ağır bir darbe vurdu. Partideki eleştirilere tahammül edemeyen ve kendisine tepki gösteren Fikri Sağlar'ı ihraç etmek için Parti Meclisi'ni toplayan Kılıçdaroğlu'nun koltuğu da sarsıldı. Böke, Kılıçdaroğlu'nun "Kapının önüne koyarım" söylemine karşı" Mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum" diyerek muhaliflerle birlikte hareket edeceğini de ilan etmiş oldu. Kulislerde Böke'nin istifa kararında Fikri Sağlar'ın MYK kararıyla disipline sevk edilmesinin istenmesinin etkili olduğu belirtiliyor. 5 parçaya bölünen CHP'de Kılıçdaroğlu'nun prensesi Böke'nin istifası yeni dönemde "eş genel başkanlık" modeline dayalı arayışı da hızlandırdı. Kulislerde Böke veya Grup Başkan Vekili Özgür Özel etrafında partinin ağır toplarının da yer aldığı yeni bir CHP yönetiminin oluşturulabileceği konuşuluyor.



Gözler kritik Parti Meclisi'nde

Çarşının karıştığı CHP'de bugün gözler Fikri Sağlar'ın disipline sevk edilip edilmeyeceğini belirleyecek olan Parti Meclisi'ne çevrildi. 60 üyeli Parti Meclisi'nde yapılacak disiplin oylaması Sağlar'ın disipline sevki, "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçu" işlediği gerekçesiyle istendi. Partide Sağlar'a disiplin oylaması diğer disiplin oylamalarından daha farklı olarak görülüyor. Parti içi muhalefetin Kılıçdaroğlu'na karşı hareketlenmesi ve olağanüstü kurultay nedeniyle oylamadan çıkacak sonucun Kılıçdaroğlu için güvenoylaması niteliği taşıdığı dile getiriliyor. Kulislerde Parti Meclisi'nde, 20 kadar Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultaydaki listesini delerek yönetime giren isim olduğuna dikkat çekiliyor. Kulislerde PM'de oy çokluğuyla Sağlar'ın disipline sevk edileceği belirtilse de kararın genel merkezin istediği yönde olmamasının olağanüstü kurultaya kapı açacağı yorumları yapılıyor.