'dan Gül'e telefonu

AA

Gündem Haberleri

Giriş Tarihi: 7.5.2017 22:45 Güncelleme Tarihi: 7.5.2017 23:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e taziye telefonu

Recep Tayyip , 'e lerini iletti.

Recep Tayyip , 11. Cumhurbaşkanı 'e babasının vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde 11. Cumhurbaşkanı Gül'ü telefonla arayarak, babası 'ün vefatından dolayı lerini iletti.

Vefat haberinden müteessir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan'ın, yarın Ahmet Hamdi Gül için Kayseri'de kılınacak cenaze namazına da iştirak edeceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e taziye telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz