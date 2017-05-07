Doğan Grubu Kılıçdaroğlu'ndan vaz mı geçiyor?

Dünkü yazıda CHP'de 7 yılda 7 seçim kaybeden ama koltuğunu kaybetmeyen tek adamı "kim devirecek" diye sormuş, olası adayları sıralamıştım:

Muharrem Bey, yalnızca Sözcü'nün değil, Hürriyet'in de desteğini alabilirse bir şeyler yapabilir. Ancak Doğan Grubu'nun şimdilik gönlünde yatan, CHP temsilcileri Selin Sayek Böke olduğu için işi zor...

Emine Ülker Tarhan'ın zamanındaki popülaritesini yakalayan Böke'yi Tansu Çiller'e benzetenler de var. Ancak Selin Hanım'ın önce gülümsemeyi öğrenmesi ya da biliyorsa göstermesi gerek. Sonrası..."

Sonrası, benim bile beklediğimden çabuk geldi...

Daha yazı yayındayken Kılıçdaroğlu'nun muhalifleri arasında saydığım ancak "nasıl olur, o parti sözcüsü" denilen Böke görevinden istifa etti.

"Partideki çalışmalarına devam edeceğini" söyleyen Selin Hanım'ın çıkışını "Kılıçdaroğlu'nu suçladı ve istifa etti" şeklinde duyuran medyanın CHP'si Hürriyet'iyseönümüzdeki günlerde göreceğiz...

Bakalım, nasıl manevralarla, cilaladıkları eski gözdeleri Kılıçdaroğlu'nu satacaklar?

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