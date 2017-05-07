Fatih'te silahlı kavga

Alınan bilgiye göre, İskenderpaşa Mahallesi Şekerci Sokak'ta, yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Açılan ateş sonucu gruptakilerden biri yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Bu esnada şüphelilerden birini yakalayan polis memuru, muhafaza altına almaya çalıştığı silahın ateş alması sonucu ayağından hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, polis memuru ile yaralı yabancı uyruklu kişiyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.