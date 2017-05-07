FETO operasyonunda PKK ve DAEŞ delilleri

Mardin'de FETÖ şüphelisinin yakalandığı evde arama yapan polis, FETÖ'nün yanı sıra PKK ve DAEŞ'le ilgili suç delilleri buldu. Evde yapılan aramada, 2 Kalaşnikof tüfek, şarjörler ve mermiler ele geçirildi. FETÖ'ye ait bir yurtta müdür yardımcısı olarak görev yaptığı anlaşılan FETÖ şüphelisinin evinde bulunan silah ve mühimmat incelenmek amacıyla kriminal laboratuara gönderildi. Kısa süre önce istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgiye göre FETÖ üyelerine, polis baskınlarında silah kullanılması talimatı verildiği tespit edilmişti.

Bir süredir kırsal bölgesinde PKK'ya yönelik yoğun operasyonlar yapılan Mardin'de önceki gün ilginç sonuçları ortaya çıkan operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nce yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüpheli olarak aranan Sabrinaz B. adlı şüphelinin bulunduğu eve operasyon yapıldı. KOM, Terörle Mücadele ve Özel Harekâtçı polislerin katıldığı operasyonda Artuklu ilçesindeki Yalım Mahallesi'ndeki evde şüpheli Sabrinaz B. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında evde arama yapan polisler, PKK'ya ait suç unsuru olabilecek delillerin yanı sıra DAEŞ terör örgütüne ait doküman ve kitaplar bulundu. Evin yatak odasındaki aramada gizlenmiş biçimde 2 Kalaşnikof tüfek, 2 şarjör, 70'e yakın mermi, bir av tüfeği ve 250 av tüfeği fişeği bulundu. Evde farklı örgütlere ait doküman ve kitaplarla birlikte silah ve mühimmat bulunması güvenlik birimlerini alarma geçirdi.

SİLAH KULLAN TALİMATI

Kısa süre önce istihbarat birimlerinin elde ettiği ve güvenlik birimlerine dağıtılan bilgiye göre FETÖ üyelerine, polis baskınlarında silah kullanılması talimatı verildiği tespit edilmişti. Bu yönde talimat verilmesi sonrasında Mardin'de Kalaşnikof ve av tüfeği bulunması dikkat çekti. Ele geçirilen silah ve mühimmatın başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildi. Operasyonda, Türkiye'de ilk kez üç örgüte ait silah ve malzemeler aynı hücre evinde bulundu.

FETÖ'CÜNÜN EŞİ PKK'LI

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de ByLock kullandığı tespit edilen F.Ö. ile PKK terör örgütü üyesi olan eşi E.Ö.'nün evinde arama yapıldı. Evde bin paket Kaçak sigara ile valiliğin toplatma kararı olan bir broşür bulundu. F.Ö. ile E.Ö.'nün yurt dışına kaçtığı belirlendi.



İDLİB YANITI



Hatay Valiliği, TSK'nın Suriye'nin İdlib bölgesine gireceği iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arapça yayın yapan bazı siteler ve sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir açıklamanın Valiliğimiz tarafından yapılması da söz konusu değildir." AA



MÜDÜR YARDIMCISIYDI



Daha önce FETÖ'ye ait bir yurtta müdür yardımcısı olarak görev yaptığı anlaşılan şüpheli Sabrinaz B.'nin bir kargo firmasında çalıştığı, eski görevi nedeniyle eğitimler kapsamında afyonkarahisar ve çevresiyle bağlantılı olduğu

anlaşıldı. (Milliyet)