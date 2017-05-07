FETÖ'nün "uyuyan hücresi", yarın hakim karşısına çıkacak

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşında yapılan binadaki 2 numaralı salonda görülecek duruşma, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay'ın FETÖ'nün TSK'daki uyuyan hücreleriyle ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda 41'i tutuklu 45 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün asker yapılanmasının denetimini yapmakla görevlendirdiği belirlenen ''murakıp'' Hasan Pakır, merkeze alınan vali yardımcısı Şaban Erdoğan, Hasan Önder Demir, İsmail Sağızlı, Nihat Kaplan, Sezai Şaşmaz ve Mücahid Aydın'ın ''silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Aralarında 11'i kurmay 28 albayın da bulunduğu 38 kişi için de ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

TASFİYENİN ENGELLENMESİ AMAÇLANDI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılmayan sanıkların ''kripto, uyuyan hücre'' olarak darbenin başarısız olması halinde TSK içinde gizlendikleri değerlendirilen iddianamede, FETÖ'nün darbeye katılmayan üyelerinin tasfiyesinin engellenmesini amaçladığı vurgulanarak, soruşturma kapsamında örgütte bir dönem ''imamlık'' yapan Hasan Polat'ın ifadesine yer verildi.

İddianamede, Hasan Polat'ın ifadesinde verdiği asker isimlerinin bir kısmının darbe girişimine katıldıkları, yine verdiği bazı isimlerin Bylock programını kullandıkları, Bank Asya'ya örgüt talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve bazı isimlerde de örgütsel doküman ele geçirildiği belirtilerek, bu nedenle Polat'ın ifadelerinin itibar edilebilir olduğu vurgulandı.

Söz konusu kişinin verdiği bir kısım isimlerin ise darbe faaliyetinde ele geçirilen görevlendirme listesinde adlarına rastlanmadığı anlatılan iddianamede, bu kişilerin "kripto, uyuyan hücre" tabir olunan örgüt mensubu olarak darbe girişimi benzeri anayasal kurumları hedef alan terör örgütünün bir sonraki eyleminde görev almak üzere gizlendikleri değerlendirildi.

İddianamede, böylece FETÖ'nün darbeye katılmayan üyelerinin tasfiyesinin engellenmesini amaçladığına dikkat çekilerek, sanıklardan 14'ünün direkt olarak, 2 kişinin ise eşleri üzerinden ByLock kullanıcısı olduğu belirtildi.