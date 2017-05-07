İade için yeni delil: Beddua seansı

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, ABD'li mevkidaşına, FETÖ'nün son tehditlerini içeren "Beddua Seansı" kayıtlarını sunarak Türkiye'nin iade talebini yineleyecek. Bozdağ, Türkiye'nin geçici tutuklama talebinin bir an önce yerine getirilmesini de isteyecek.



BELA OKUYUP BEDDUA EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde bugün ABD'ye gidecek olan Adalet Bakanı Washington'a yeni "FETÖ delilleri" götürecek. Bozdağ, ABD'nin yeni Savunma Bakanı Jeff Sessions ile yarın akşam saatlerinde görüşecek. Adalet Bakanı Bozdağ Türkiye'nin, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen hakkındaki iade talebini yineleyeceği ve Sessions'a "Terör örgütü lideri, örgütü yönetmeye devam ediyor" mesajını içeren ek delilleri sunacağı öğrenildi. Bu delillerin başında ise Fetullah Gülen'in FETÖ itirafçılarına yönelik tehdit niteliğindeki sözlerini içeren kayıtların yer aldığı "Beddua Seansı" kaydı geliyor. Gülen, ABD'li bakanın bilgisine sunulacak bu tehditlerinde, "Ey itirafta bulunan talihsizler. Altın olmak varken posa durumuna düşenler. 2-3 günlük dünya hatırına ahiretini kaybedenler" diye sesleniyor. Fetullah Gülen "Beddua Seansı" kayıtlarında, FETÖ operasyonları yapanlara da bela okuyarak bedduada ediyor.



'ENİNDE SONUNDA GETİRECEĞİZ'

İki bakanın görüşmesi sırasında Bozdağ, Türkiye'nin "iade amaçlı tutuklama" talebini de aktaracak. Bakan Bozdağ, Gülen'in tutuksuz olarak yaşamaya devam etmesi halinde örgütü yönetmeyi sürdüreceğine işaret edecek. ABD'de temaslarını, dün Yozgat'ta değerlendiren Bakan Bozdağ da, "FETÖ teröristleri şimdiden ziyaretimizi çarpıtmak için haber yapıyor. 'Zarrab için geliyor' diyorlar. Yalan söylüyorsunuz, FETÖ için, Gülen'in iadesi için geliyoruz. Eninde sonunda da bulundukları yerden alıp Türkiye'ye getireceğiz ve yargıya teslim edeceğiz" diye konuştu.



İKİNCİ DELİL ÖKSÜZ İTİRAFI

Bekir Bozdağ'ın Washington'a götüreceği ikinci delil grubunu, itirafçıların "darbe girişimini Adil Öksüz'ün planladığı, Öksüz'ün ABD'de yaşayan Fetullah Gülen ile görüşmeler yaptığı" yönündeki ifadeleri oluşturuyor. Adalet Bakanı Bozdağ, ABD'li mevkidaşına, Türkiye'nin iade dosyalarının eksiksiz olduğunu, bunların ABD'li yetkililerin dile getirdiği gibi bağımsız olan yargıya bir an önce intikal ettirilmesi gerektiğini aktaracak.