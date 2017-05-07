Kılıçdaroğlu'nun ailesinden istifa edecek açıklaması!

İstifaların peş peşe geldiği, kurultay tartışmalarının şiddetlendiği, parti içinde uyuşmazlıkların yaşandığı CHP'yle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ydu. Kılıçdaroğlu, ağabeyi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma günü istifa edeceğini sosyal medya hesabından attığı tweet ile paylaştı.

"ABİM CUMA GÜNÜ İSTİFA EDİYOR"

Celal Kılıçdaroğlu paylaştığı tweette 'Abim cuma günü CHP Genel Başkanlığından istifa ediyor CHP'lilere hayırlı olsun' notunu düştü.

Ağabeyi hakkındaki çıkışları ile kamuoyunun yakından tanıdığı Celal Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası sonrası CHP kanadından henüz bir açıklama gelmezken, CHP'den bugün yapılan açıklama da kafalarda soru işareti oluşturmuştu.