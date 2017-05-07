Pişkin FETÖ’cü AA muhabirini tehdit etti

ABD'nin Virginia eyaletinde yaşayan FETÖ firarisi Emre Uslu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından evinin bulunduğu sokakta görüntülendi. AA muhabirinin 15 Temmuz ve FETÖ ile bağlantısı hakkındaki sorularına sinirlenen Uslu, cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği AA ekibini "polis çağırmakla" tehdit etti. Daha sonra aracına binerek uzaklaşan Uslu, kısa bir süre sonra arkasında başka bir araçla yeniden sokağa geldi. AA muhabirine "Beni taciz etmek için mi geldiniz?" diyen Uslu, yine aracıyla uzaklaştı. Uslu, çektiği fotoğrafları da Twitter'dan paylaşarak hem muhabire hem de AA'ya "hakaretlerde" bulundu.