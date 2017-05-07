Tartışmalı tahliyeye HSK el koydu

FETÖ/PDY'nın iş dünyasına yönelik soruşturması kapsamında geçen yıl tutuklanan işadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunları nedeniyle önceki gün tahliye edilmesi tartışma yarattı.Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği adına avukat Burak Bekiroğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Dilekçede özetle "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tehdit ve hakaret edildiği toplantıda gayet sağlıklıydı. Toplumda infial yaratan bu toplantı ve Kavurmacı'nın tahliyesinde kamu vicdanı yara almıştır. Orta yaşlı birisinin 8 ay önce sağlıklı, şimdi sağlığının bozulması şüphelidir. Raporu veren doktorlar ile tahliye kararının altında imzası olan hakimlerin firari imamlarla temasının olup olmadığının ortaya çıkarılmalı. Hem kendilerinin hem de birinci derece yakınlarının banka hesapları incelenmeli" dendi. Başvuruyu inceleyen savcı Murat Çağlak, dilekçeyi bir yazıyla başsavcılığa gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan da dosyayı dün Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) gönderdi. Tartışılan tahliyeyle ilgili kararı HSK verecek. Hesaplar, HTS katıtları, serbest bırakan hakim ve savcılar ile raporlar tüm ayrıntılarına kadar incelenecek.