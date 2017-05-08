11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği sonucu 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Ahmet Hamdi Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanı Kahraman'ın da katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül, Kayseri'de Melikgazi ilçesi Cami-i Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Abdullah Gül'ün babasına veda

ABDULLAH GÜL'ÜN BABASI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

GÜL VE ERDOĞAN TABUTA OMUZ VERDİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze namazının ardından Ahmet Hamdi Gül'ün tabutuna omuz verdi.





ERDOĞAN, YILDIRIM VE KILIÇDAROĞLU CENAZE TÖRENİNE KATILDI

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi için camiye ilk gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah gül ve kardeşi Macit Gül'e taziyelerini ilettikten sonra camiye girdi. Başbakan Binali Yıldırım da Gül ailesine taziyelerini ilettikten sonra camiye girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenaze töreninde yer aldı.





GÜL TAZİYELERİ KABUL ETTİ

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sabah saatlerinde baba evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.







GÜL VE ERDOĞAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI



Törende yan yana saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gül gözyaşlarını tutamadı. Gül sık sık gözyaşlarını sildi.