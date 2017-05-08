Abdullah Gül'ün babası son yolculuğuna uğurlanıyor

Babası 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül'ü yitiren 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üzüntüsünden sabaha kadar uyumadı. Annesi Adeviye, erkek kardeşi Macit ve kız kardeşi Hatice Tekelioğlu'nu teselli eden ve sabaha kadar taziyeye gelenleri karşılayıp, yurt içi ve dışından, telefonla arayanlara yanıt veren Gül, "Allah herkesten razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar" dedi.

Dün saat 18.50 sıralarında, yoğun bakım servisine kaldırıldığı Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde kurtarılamayan Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi hastane morguna konuldu. Cenazenin bu sabah yıkanması işlemine Abdullah Gül ve erkek kardeşi Macit, oğulları ve yeğenleri de katıldı.

MEZARLIK ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nce, ana kapının sağında bulunan Ahmet Hamdi Gül Aile Mezarlığı'nı defin işlemine hazır hale getirdi. Mezarın bulunduğu parselin etrafı polis tarafından barikatlarla çevrildi. Resmi ve sivil polislerin yanı sıra özel harekat timlerinin de defin işleminin gerçekleşeceği mezarlık çevresinde önlem aldı.

İKİ AYRI ÇADIR KURULDU

Abdullah Gül'ün babasının evinin bulunduğu merkez Melikgazi İlçesi Alpaslan Mahallesi Kamanlıoğlu apartmanının alt katındaki boş bulunan 2 katlı 1000 metrekarelik dükkan VIP misafirlere ayrılırken, binanın bahçesine kadın ve erkekler için iki ayrı çadır kuruldu. Taziye çadırında günün erken saatlerinden itibaren taziyeleri kabul etmeyen başlayan Abdullah ve Macit Gül kardeşlerin hayli üzüntülü olduğu görüldü. 69 yıllık eşini kaybeden anne Adeviye Gül, kendisine taziyede bulunanlara, "Ahmet Hamdi bey bir gün olsun beni incitmedi. Çok acı çekmeden ruhunu teslim etti'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ahmet Hamdi Gül için öğle namazını müteakip Cami Kebir'de düzenlenecek cenaze törenine katılacak.