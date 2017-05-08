Almanya'dan darbeci hainlerle ilgili skandal karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da terör yuvası haline geldi dediği Almanya, 15 Temmuz darbesi girişiminin ardından sığınma başvurusunda bulunan darbeci askerlerden bazılarına olumlu yanıt verdi.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinin İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdıkları ortak habere göre, bazı darbeci askerleri ve ailelerinin iltica başvurusu kabul edildi. Sığınma talebi kabul edilenlerin Almanya´daki NATO üssünde görevli diplomatik pasaport sahibi Türk askerleri olduğu bildirildi, ancak sayı açıklanmadı.

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesi, darbe girişiminden Mayıs 2017 tarihine kadar asker, hakim, diplomat ve üst düzey devlet görevlisi olmak üzere, Almanya´ya FETÖ'cü 414 diplomatik iltica başvurusu yapıldığını yazdı. Söz konusu sayıya diplomatların aile bireylerinin de dahil olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE UYARMIŞTI

Savunma Bakanı Fikri Işık, ocak ayında yaptığı açıklamada Almanya'daki Türk subaylarının iltica başvurularının geri çevrilmesi gerektiğini söylemişti.