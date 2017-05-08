Artık önümüzü aç yalnız kaldın

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilk isyanı başlatan isim olan eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Zeki Çetin SABAH'a konuştu. Önemli açıklamalar yapan Zeki Çetin, Kılıçdaroğlu'na, "Senden bir Erdal İnönü örneğini bekleriz. Yeter söz milletindir" diyerek seslendi. Çetin özetle şunları söyledi:Yaklaşık 7 yıldır Kemal Bey 7 seçim atlattı. Hepsinde maalesef CHP'de başarılı olamadı. Kendisinin de zaten ifadesi vardı, tüzükte de yeri var. Bir genel başkan bir önceki seçime göre oyu düşürürse istifa eder gider. Bu çok da dillendi, dillendirildi. Kemal Bey bunlara kulak tıkadı. Kemal Bey ile artık CHP'nin ilerlemesi mümkün değil. Mümkün olmadığını da hepimiz görüyoruz. Ancak Kemal Bey'in takdir etmesi lazımdır ki CHP'nin iktidar olabilmesi için bir sürecin yeniden yapılanması, yeniden dizayn edilmesi lazım.Kemal Bey 7 yıllık bir süreci tamamladı ve başarısız oldu. Şu anda gördüğümüz kadarınca da Kemal Bey çok yorgun, kafası çok karışık. Bugün gerek medyada yer alan ailesel meseleler, toplumsal meseleler, yakın çevresindeki meseleler Kemal Bey'i çok yıpratmış belli. Ayrıca şunu da kulak ardı etmemek lazım, Kemal Bey 7 yıllık süreçte 4 ya da 5 defa MYK'yı değiştirmiş. Ekip kuramamış, kadro kuramamış. Vizyonunu oluşturamamış. Onun için Kemal Bey ile ilgili artık örgüt yapısında çok ciddi rahatsızlıklar var. Kemal Bey'in bu süreci kendi geçmişini göz önünde bulundurarak partiyi rahatlatması açısından üzerine düşen görev ne ise yerine getirmesi lazım.Militarist yaklaşım mantığıyla sosyal demokrat partiyi yönetemezsin. Katılımcı bir demokrasi ve özgürlük temel ilkelerimizdir. Ortak düşünce yoksa demokrasi de yoktur. Lider sultasını reddeden parti içi demokrasiyi işletecek yeni bir anlayışa ihtiyaç var. 7 seçim kaybettin artık halkın sana tahammülü kalmamıştır. Senden bir Erdal İnönü örneğini bekleriz. Yeter söz halkındır. Emeği olan insanların emeğini hiçe sayamazsın. Tek adamım dediğinde yalnız kalmışsın demektir.