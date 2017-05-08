Bakan Bozdağ'dan 'de kritik görüşme!

AA

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Giriş Tarihi: 9.5.2017 00:37 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 01:05
Bakan Bozdağ'dan ABD'de kritik görüşme!

, Adalet Bakanı ile Washington'da elebaşı 'in iadesiyle ilgili süreci görüştü.

Washington'da Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde 'ye giden Bozdağ, ABD'li mevkidaşı ile bir araya geldi.

Adalet Bakanlığı yetkileri görüşmenin ana gündem maddesinin elebaşı Gülen'in geçici tutuklanması ve Türkiye'ye iade edilmesi olduğunu belirtti. Görüşmede, Bozdağ'ın, Gülen'in geçici tutuklanması ve iadesine ilişkin gönderilen dosyaların en kısa sürede mahkemeye intikal ettirilmesini istediği kaydedildi.

Bakanlık kaynakları Bozdağ-Sessions görüşmesinin olumlu bir havada geçtiğini ve iki bakanın konuyla ilgili yakın temaslarının süreceğini ifade etti.

16-17 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ana gündem maddeleri arasında FETÖ elebaşı Gülen'in iadesine ilişkin süreç de yer alıyor.

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Bakan Bozdağ'dan ABD'de kritik görüşme!
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