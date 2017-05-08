Başbakan'a hakaret eden Levent Gök'e AK Parti'den sert cevap

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Sayın Başbakanımız için kullandığı "Çakma Başbakan" ifadesi ve Sayın Başbakanımızın ismiyle ilgili yakışıksız benzetmelerde bulunması son derece çirkin ve seviyesiz bir yaklaşımdır.



Kimse bu ülkeyi şerefi ve onuruyla temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına karşı bu şekilde tahkir edici ifadeleri kullanamaz.



"HADDİNİ BİLMELİ VE ÖZÜR DİLEMELİDİR"

CHP Grup Başkanvekili haddini bilmelidir ve maksadını aşan bu sözler için derhal özür dilemelidir.

Sayın Başbakanımıza Çakma diyen CHP Grup Başkanvekiline şunu hatırlatmak isteriz ki; ancak çapsız kişiler hakarete tevessül eder.

Genel Başkanı'nın gözüne girmek için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na hakaret edenlerin düştüğü çukur seviyesine elbette AK Parti düşmeyecek ve onlar için aynı ifadeleri kullanmayacaktır.

LEVENT GÖK'TEN CHP'Lİ GENCE MÜDAHALE

DÜŞTÜKLERİ DURUMU SALDIRARAK UNUTTURMAYA ÇALIŞIYORLAR

Öyle anlaşılıyor ki CHP kendi iç karışıklıklarını, koltuk kavgalarını ve parti içi mücadelelerini kapatmak için böyle çirkin yollara tevessül etmektedir.