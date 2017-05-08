CHP karışınca fırsatı kaçırmadı

2014 yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve katıldığı cenazeler haricinde ortalıkta gözükmeyen Mustafa Sarıgül, parti içinde yaşanan karışıklıktan istifade ederek yeniden ortaya çıktı. CHP'li 5 grubun tamamını eleştiren Sarıgül, CHP'de başkanlık yarışında 'ben de varım' mesajı verdi.

CHP'DEKİ BÜTÜN HİZİPLERİ ELEŞTİRDİ

Sarıgül, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Siyasetçinin görevi daha iyi bir ülke için vizyon oluşturmaktır. Ufuk çizgisini belirleyen kişidir siyasetçi. Gündemi, halkın gündemidir. Yegane derdi içinden çıktığı toplumu daha iyiye taşımaktır. Siyasetin gündemine bakıyorum; kısır çekişmeler, koltuk savaşları, iktidar mücadeleleri..."





CHP'DEKİ 6. HİZİP SARIGÜL MÜ?

Sarıgül açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bir gürültü patırtıdır gidiyor. Siyasete yıllarını vermiş biri olarak söylüyorum; yakın tarihin hiçbir döneminde, siyaset kurumu halkın gündeminden bu kadar ayrı düşmemişti.

Ülke meseleleri, hiçbir dönem sorumluluk sahipleri tarafından bu derece laubalilikle ele alınmamıştı. Ülkenin başında bunca sorun varken, bir an önce gerçek gündeme dönülmeli; halkın dertlerine merhem olacak çözümler üretilmelidir."

CHP'deki siyasi kavgaya üst perdeden bakarak bütün hizipleri eleştiren Mustafa Sarıgül'ün bu çıkışı "CHP'de 6. hizip mi doğuyor" şeklinde yorumlandı.