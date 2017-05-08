Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski yaverinden büyük hainlik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerini öğrenmek ve bu bilgiyi suikast timine iletmekle görevlendirilen eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı, darbeden bir gün önce Cumhurbas¸kanlıgˆı Bas¸yaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldi. Yaverlere görev dağılımı yapan Yazıcı, böylelikle Cumhurbas¸kanı Erdoğan ve Bas¸bakan Binali Yıldırım'ın darbe tes¸ebbu¨su¨nu¨n bas¸ladıgˆı anda bulunma ihtimallerinin oldugˆu tu¨m yerlere bizzat gitmek u¨zere yaverlere go¨rev verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin iddianame Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianameye göre, "Yurtta Sulh Konseyi"nin belirlenen 38 u¨yesinden biri olan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Yazıcı darbe girişiminin planlanmasında önemli görev aldı. Darbe girişiminden bir gün önce Yazıcı, C¸ankaya Ko¨s¸ku¨ndeki Cumhurbas¸kanlıgˆı Bas¸yaverlik biriminde yaverlerle bir araya geldi. Yaverlere görev dağılımı yapan Yazıcı, böylelikle Cumhurbas¸kanı Erdoğan ve Bas¸bakan Yıldırım'ın darbe tes¸ebbu¨su¨nu¨n bas¸ladıgˆı anda bulunma ihtimallerinin oldugˆu tu¨m yerlere bizzat gitmek u¨zere her birine go¨rev verdi.

15 Temmuz gecesi Bas¸yaverlik binasının ac¸ık olması emrini veren Yazıcı, astsubaylarla yaptığı görüşmede darbe girişiminin olduğu gece Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barıs¸'ın verecegˆi emirleri kendi emri gibi kabul edilerek yerine getirilmesini söyledi.

ERDOĞAN'A ULAŞMAK İÇİN

Darbe girişiminin sabahı Yazıcı, Barıs¸, Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Albay Fırat Alakus¸ sosyal tesislerdeki kamelyada toplantı yaptı. Sonrasında Albay Muhammet Tanju Poshor'un da katıldığı toplantıda, uydu haritası c¸ıktıları, kagˆıtlar ve evraklar üzerinden çalışma yapıldı. Toplantıda Cumhurbas¸kanı Erdoğan'ın yerinin o¨gˆrenilmesi, bulunabilecegˆi muhtemel yerlere bakılması, bir ekip tarafından alınması konuları ele alındı.

Toplantıda Bas¸yaver Yazıcı'ya Marmaris'e giderek Cumhurbas¸kanı Erdoğan'ın yerini tespit etme ve koordinatları bildirme go¨revi verildi. Yazıcı da Erdoğan'ın yerini o¨gˆrenebilecegˆini, kendisinden s¸u¨phelenilmeyeceğini belirtti.

Yazıcı'nın egˆer Cumhurbas¸kanının yerini o¨gˆrenmede sıkıntı yas¸anırsa kendisinin Cumhurbas¸kanı Erdoğan'ı arayarak "Genelkurmay Bas¸kanımız aradı, size iletilmek u¨zere bir zarf verdi, paralel yapıyla ilgili c¸ok o¨nemli bilgiler var, sizinle onu go¨ru¨s¸ecegˆim" bahanesiyle yerini o¨gˆrenebilecegˆini de söyledi.

Yazıcı sonrasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'ya gideceği maç için oraya gideceğini ifade etti. Yazıcı'nın yanına birinin verilmesini istemesi üzerine Alakuş, Yazıcı'ya koruma ve sürücülük yapmak u¨zere Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Yarbay Emin Gu¨ven'i go¨revlendirdi.

MÜZİĞİN SESİNİ AÇTILAR

Toplantının ardından Yazıcı ve Barıs¸ makam aracıyla Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na gitti.

Yolda giderken otomobili kullanan askere mu¨zigˆin sesini açması emredildi. Böylece konuşulanların duyulmasının önüne geçildi. Yazıcı ve Barış yarım saat kaldıkları Genelkurmay Başkanlığı Karargahından tekrar Muhafız Alay Komutanlığına döndü.

Yazıcı, daha sonra kendisine tahsisli araçla Yarbay Emin ile Antalya'ya doğru yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini öğrenebilmek için telefon görüşmeleri yapan, mesajlar yazan Yazıcı'ya Afyonkarahisar'a ulaştıklarında telefonlar gelmeye başladı. Darbe girişiminin olabileceği, uçakların alçak uçuş yapmaya başladığına yönelik telefonlara Yazıcı, şüpheleri çekmemek için "Tatbikat olabileceği" karşılığını verdi.

OTEL BİLGİSİNİ SUİKAST EKİBİNE VERDİ

Görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da olmadığını öğrenen Yazıcı, İzmir'deki C¸igˆli Ana Jet U¨s Komutanlıgˆına gitti. Geceyi burada geçiren Yazıcı, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından saat 10.00'da komutanlıktan ayrıldı, Ankara'ya döndü.

Mugˆla Agˆır Ceza Mahkemesine "Cumhurbas¸kanına suikast suc¸una yardım etme" suc¸undan açılan kamu davasındaki iddianameye go¨re de Yazıcı, Cumhurbas¸kanı Erdoğan'ın Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'de kaldıgˆı bilgisine ulas¸tı. Bunun üzerine Erdoğan'a suikast eylemini gerc¸ekles¸tirecek ekibin hazırlık yaptıgˆı I·zmir'deki C¸igˆli 2. Ana Jet U¨s Komutanlıgˆına giden Yazıcı, burada suikast ekibini yo¨neten Tugˆgeneral Go¨khan S¸ahin So¨nmezates¸ ile go¨ru¨s¸erek Cumhurbas¸kanı Erdoğan'ın kaldıgˆı otelin bilgisini verdi. Verilen bu bilgi u¨zerine ekibin hedef bo¨lge ve planlamalarını degˆis¸tirdikleri, verilen bilginin Akıncı U¨ssu¨'nden teyidi alındıktan sonra ekip suikast ic¸in harekete gec¸ti.

AÇIK HATTAN FETÖ'CÜLERLE GÖRÜŞTÜ

Darbe tes¸ebbu¨su¨ sırasında kullanılmak u¨zere FETÖ'nün sivil u¨yelerinden Ali Irmak'ın temin ettiği "ac¸ık hat"lardan biri de Yazıcı'ya verildi. Yazıcı, bu hattan çok sayıda konuşma yaptı. HTS analiz raporlarına göre, Yazıcı, FETÖ üyesi bazı isimlerle çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdi. KOM Daire Bas¸kanlıgˆı veri tabanında yapılan aras¸tırmaya göre de Yazıcı'nın kardeşlerinin Bank Asya'da hesapları bulunuyor.

Yazıcı'nın ikametgahındaki aramada ise bes¸ sayfa el yazısıyla yazılmış belge ele geçirildi. Belgelerde Cumhurbas¸kanı Erdoğan ile bazı bakanlar, u¨st du¨zey kamu go¨revlileri ile onların yakınlarına ilis¸kin kis¸isel verilerin yer aldığı tespit edildi.