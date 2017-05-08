Darbeci firari albaydan 'Trakya'da 20 bin asker hazır' mesajı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, 1'i firari 15 tutuklu sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski askeri personel hakim karşısına çıktı.

TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında olduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce, geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.

Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından iddianame okundu.

Öte yandan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz da, mahkemeye iddia makamı olarak katıldı.

İddianamenin okunması sonrası ara verilen duruşmaya öğle sonrası devam edilecek.

İŞTE SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

Askeri personelin Trakya sorumlusu olduğu öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Albay Uzay Şahin'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

"20 BİN ASKER HAZIR" MESAJI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede FETÖ'ye bağlı askeri personelin "Trakya sorumlusu" olduğu öne sürülen 5. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı eski Albay Uzay Şahin'in, darbe girişiminden bir gün önce WhatsApp'tan "Trakya'da 20 bin asker hazır" mesajı gönderdiğine yer verildi.

Darbecilerin oluşturduğu WhatsApp grubunda bulunan ve 15 Temmuz gecesi yapılan görüşmelerde çeşitli talimatlar verdiği belirlenen Şahin'in, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Bekir Koçak ve diğer askeri personel ile bağlantı kurup toplantı için hazır olmaları talimatı verdiği belirtildi.

KIŞLADAKİ BİRLİKLERİ İSTANBUL'A GÖNDERECEKTİ

Öte yandan iddianamede, Koçak'ın FETÖ terör örgütlerince Babaeski, Edirne ve İğneada'daki toplantılara katılarak, kışladaki birliklerin İstanbul'a gitmek üzere hazırlatıldığı bilgisine yer verildi.

Koçak'ın sıkı yönetim komutanların listesinde isminin bulunduğunun belirtildiği iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı gece valilikte düzenlenen toplantıya katılmadığı ve tutuklandıktan sonra üzerinde, terör örgütü içerisindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı değerlendirilen "1 dolar" ve "5 dolar" ele geçirildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen Koçak, 17 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.