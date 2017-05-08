'dan 'a tebrik telefonu!

AA

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Giriş Tarihi: 8.5.2017 20:19 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 20:26
Erdoğan'dan Macron'a tebrik telefonu!

Recep Tayyip , 'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Emmanuel 'u telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan ve Macron Brüksel'deki NATO zirvesinde görüşme yapma konusunda mutabık kaldı

Recep Tayyip , 'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin galibi olan Emmanuel 'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Fransa'da Cumhurbaşkanlığı görevi için seçilmiş olan Macron'u telefonla arayarak, başarısından dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Fransa'daki seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin geleceğine ilişkin umutları artırdığına dikkati çekti.

Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde yüz yüze bir görüşme yapma konusunda mutabık kalan Erdoğan ve Macron, Türkiye ve Fransa ilişkilerini her alanda daha ileriye taşıma konusunda kararlılıklarını da vurguladı. Erdoğan ve Macron'un ilerleyen süreçte Türkiye ve AB ilişkilerindeki pürüzlerin aşılmasının önemine de değindikleri öğrenildi.

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Erdoğan'dan Macron'a tebrik telefonu!
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