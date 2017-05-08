Hiziplerin iktidar savaşı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 16 Nisan referandumu sonrasında kaynayan kazana döndü. Referandumda alınan yenilginin ardından muhalifler kılıçları çekti ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert muhalefeti açık açık dillendirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun "Konuşanı kapı önüne koyarım" tehdidi de muhalefeti susturmaya yetmedi. Eski Genel Başkan Deniz Baykal, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin başını çektiği tartışmalara, önceki gün Selin Sayek Böke'nin şok istifası da eklenince partide çözülme büyüdü. Özellikle referandum sonrası Selin Sayek Böke'nin "sine-i millet" ve "halkın sokağa çağrılması" ifadelerini kullandıktan sonra çark edip "siyaseti mecliste yapacağız" sözleri partide gerilimin artmasına neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'prensesi' olarak görülen ve Kılıçdaroğlu'nun hem genel başkan yardımcılığı ve hem de parti sözcülüğü görevini verdiği Böke'nin istifası, partideki 'tek adam' politikalarına verilen en büyük tepki olarak yorumlandı.Suların bir türlü durulmadığı CHP'de Kılıçdaroğlu'na karşı muhalefete partinin ulusalcı kanadında yer alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun da katıldığı belirtildi.SABAH, CHP'deki çatlağın büyümesine ve parti içi muhalefetin gün yüzüne çıkmasına neden olan kavganın ayrıntılarına ulaştı. Buna göre, CHP milletvekillerinin küfürleşmesine kadar giden tartışma 16 Nisan referandumu akşamı Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde yaşandı. Referandum sonuçlarını değerlendirmek üzere Kılıçdaroğlu tarafından toplanan milletvekillerinden Barış Yarkadaş müthiş bir iddia ortaya attı. CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Selin Sayek Böke ile birlikte CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun evinde gizli toplantılar yapıyor. Böke, Özel, Erdoğdu ve bazı partililer size kumpas kuruyor" iddiasında bulundu. C Toplantı Salonu'nda ortaya atılan bu iddia önce büyük sessizliğe, sonra da büyük gerilime neden oldu. Yarkadaş'ın sözleri üzerine öfkelenen Aykut Erdoğdu, "Bu iddianı ispatlamazsan şerefsiz ve yalancısın" diyerek sert çıktı. Barış Yarkadaş tartışmanın ardından, "Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na perde arkasında muhalefet edip kumpas kuran, perde önünde ise farklı tutum sergileyen grup başkanvekili Özgür Özel ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke'yi istifaya davet ediyorum" dedi. Vekillerin küfürleşerek birbirinin üzerine yürümesinin, Böke'yi istifaya götüren nedenlerin başında yer aldığı ileri sürülüyor. Kılıçdaroğlu'nun, "Gitsinler kendilerine bir dedikodu partisi kursunlar" şeklindeki sözleri de bu sürecin önemli adımlarından biriydi.CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın referandumdan sonra bir gazeteye verdiği röportajda, Kılıçdaroğlu'na yönelik 'tek adam' eleştirisi üzerine disipline sevk kararı alınmıştı. Parti Sözcüsü Böke, Grup Başkanvekili Özel, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Deniz Baykal gibi isimlerin önümüzdeki dönemde partiyle ilişiklerinin kesilmesi öngörülüyor. Öte yandan dün kurmaylarıyla buluşan Kılıçdaroğlu'nun "partide huzuru bozan kim olursa olsun gidecek" mesajı verdiği öğrenildi.