KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı mehter marşından rahatsız oldu

Giriş Tarihi: 8.5.2017 18:09 Güncelleme Tarihi: 8.5.2017 18:25
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı mehter marşından rahatsız oldu

Kıbrıs açıklarında Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara mehter marşıyla verilen cevaptan KKTC Cumhurbaşkanı rahatsız oldu.

21 Nisan'da Akdeniz açıklarında sismik arama faaliyetlerine başlayan Barbaros Hayrettin Paşa gemisine, Rum yetkililer tarafından telsizle "Rum münhasır ekonomik alanında arama yapıldığı mesajını kabul edin" uyarısında bulunuldu.

Bunun üzerine gemi mürettebatı da telsizden Rum yetkililere mehter marşı dinleterek karşılık verdi.

Rum tehdidine mehterli cevap!

MEHTERLİ CEVABI ELEŞTİRDİ

KKTC Cumhurbaşkanı konuyu değerlendirdi.

Akıncı, "Ne onlardan böyle bir mesaj, ne de bizden böyle bir yanıt olsun istemiyoruz. Biz orda barış şarkılarının söylenmesini arzu ediyoruz. Bu da birbirimizin haklarına saygı duyarak elde edebileceğimiz bir şey." diye konuştu.

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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı mehter marşından rahatsız oldu
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