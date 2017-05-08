Mehmetçik İdlib’e gidiyor

Türkiye, "çatışmasızlık" kapsamında garantörlüğünü üstlendiği İdlib için harekete geçti. Askeri kaynaklara göre Türkiye, bu kapsamda BM'nin "terör örgütü" listesinde yer alan ve İdlib'in büyük bölümünde kontrolü sağlayan El Nusra'dan silahları bırakarak kontrolü ÖSO'ya devretmesini isteyecek. Nusra ve diğer irili ufaklı örgütler bu uyarıları dikkate almaz ve bölgedeki çatışmasızlık kararına karşı hareket ederse, Türkiye ÖSO ile birlikte İdlib'de kontrolü ele almak için hareket geçecek. Türkiye tarafından her türlü çatışmayı önlemek için birçok kontrol noktası, 3 ana üs ve 1 merkezi karakol kurulması gündemde olacak. Bu arada Rus haber sitesi SPUTNIK, Rusya, Türkiye ve İran tarafından geçen hafta Astana'da imzalanan ve cumartesi günü yürürlüğe giren Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" anlaşmasının YPG'yi içine almadığını aktardı. Haberde, "Dört güvenli bölgenin, şimdilik Kürtlerin kontrolündeki toprakları içermediği gibi görünüyor" ifadeleri yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de "çatışmasızlığın" uygulanacağı bölgeler olarak, İdlib'in tamamını, Lazkiye, Halep ve Hama vilayetlerinin belli bölümlerini, Humus'un belli bölümleri, Şam'daki Doğu Guta bölgesi ve Deraa ile Kuneytra vilayetlerinin belli bölümleri olduğunu duyurmuştu.