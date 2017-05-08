Milletimiz onlara dev olmadıklarını gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Meridyen Open'17 Uluslararası Münazara Turnuvası Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasında şu mesajları verdi:Fikirlerin rahatça konuşulup tartışılmadığı yerde şiddet devreye girer. Bunun için biz düşünce ve ifade özgürlüğünü başkalarının da aynı haklara saygı göstermeleri şartıyla sonuna kadar savunduk destekledik. Son 14 yılda klavyelerin, tabelaların harflerin kelimelerin üzerindeki birçok yasağı biz kaldırdık. Düşünce ve ifade özgürlüğünü sadece kendi düşüncelerinin ifade edilebilmesi olarak görenlerle elbette anlaşamadık, anlaşamayız. Çünkü biz insanı eşrefi mahlukat olarak gören bir medeniyetin mirasçılarıyız. Böylece olduğu için de çoğulculuk ve özgürlük konusunda en küçük bir sıkıntımız yok.Son dönemlerde Batı'nın İslamofobi konusundaki tavrını görüyorsunuz, yaklaşımlarını görüyorsunuz. Ama bizden onlara yönelik bir şey hiç oldu mu? Hayır. Biz tüm inanç gruplarını güvence altına aldık. Herhangi bir şey olduğu zaman burada kiliseleri, bizim mabetlerimizin dışındaki bütün mabetleri özellikle koruma altına almışızdır. Onlara herhangi bir şey olmasın. Niye? Çünkü doğacak spekülasyonları çok iyi biliyoruz da onun için.Ülkemizdeki mesele kitap bulamama, kitaba ulaşamama değil, kitap okumama sorunudur. Buna rağmen ben yeni nesilden umutluyum. Gençlerden umutluyum.15 Temmuz gecesi gördük ki işte bu vasıflara sahip gençlik gerektiğinde ülkesi ve milleti için istiklali ve istikbali için gözünü kırpmadan canını dahi ortaya koyabilmektedir. Bu ülkenin geçtiğimiz 20-30 yıllık beşeri birikimine gözlerini dikenlerin, devşirdikleri kitleye bakarak kendilerini dev aynasında gördükleri anlaşılıyor. Milletimiz 15 Temmuz'daki duruşuyla bunlara dev değil, adeta sinek olduklarını göstermiştir. Bu arada programda liselerarası münazara gösteri maçı yapıldı. 1972'de İstanbul liseler arası münazara yarışmasında okuluna 2 yıl üst üste şampiyonluk kazandıran Erdoğan da gösteri maçında jüri oldu. Münazaranın ardından en iyi konuşmacıyı seçti. Ardından da takımları berabere ilan etti.