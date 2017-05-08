ÖSO ve Türkiye’ye karşı YPG’yi kullanıyor

Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı mücadele eden en büyük silahlı muhalif grup olan Ahraru'ş Şam İslami Hareketi'nin lideri Ebu Ammar, Beşar Esad rejimi ve müttefiklerinin Suriye'de terör örgütü PKK'nın nüfuzunu artırarak Türkiye ile Suriye halkı arasındaki sınırı ele geçirmek istediğini belirtti. Ammar, Esad rejiminin, Rusya ve diğer müttefiklerle birlikte PKK militanlarının nüfuzunu arttırdığına işaret ederek, "Esad böylece, devrimimizin ve halkımızın yanında duran kardeş komşumuz Türkiye ile aramızdaki sınırı ele geçirmek istiyor" dedi. Türkiye'nin Suriye devrimine katkısını hiç kimsenin inkar edemeyeceğini söyleyen Ammar, "Bunu sadece nankör olan inkar eder. Hem yakındakiler hem de uzaktakiler Suriye devrimini yalnız bırakıldığında, Türkiye devrime sahip çıkarak yanında durmaya devam etti" diye konuştu.