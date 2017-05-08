Polis, Gürcistan’a kaçarken yakalandı

Kayseri: Gaziantep'te vaiz olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen, FETÖ'nün Gaziantep Diyanet imamı İsmet Akkaş, akrabalarının evinde saklanırken yakalandı.

Ordu: Ankara'daki mahrem imam soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ByLock kullandıkları belirlenen 10 şüpheli tutuklandı. ByLock kullandığı belirlenen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Sivas: Meslekten ihraç edilen Sivas'ın Suşehri ilçesinde görevli hâkim tutuklandı.

Muğla: ByLock kullandığı belirlenen eski memur tutuklandı.

Tekirdağ: Çerkezköy ilçe adliyesinde görevli 7 kâtip gözaltına alındı.

Tokat: Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde çalışırken açığa alınan polis Musa Ö., Gürcistan'a kaçmak isterken Sarp Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Isparta: Yalvaç ilçesinde, polislikten sağlık sorunları nedeniyle sivil memurluğa geçen, ardından da açığa alınan L.B. gözaltına alındı.



Ali ALTUNDAŞ-Yüksel MENEKŞE-Fırat KESKİNKILIÇ/SABAH