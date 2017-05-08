Sıla Abalay'ın öldürülmesiyle ilgili çarpıcı iddia

EVDE BULUNMASI TESADÜFTÜ



Emniyet yetkililerinden olaya ilişkin edinilen bilgiye göre, TEM Özel Tim ekipleri, terör örgütü TİKKO bağlantılı bir örgütten kaydı bulunan Rauf E. ve beraberindekiler yakalamak için Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon yapılan bir evlerden birinde polisle çatışmaya girdiği öne sürülen 18 yaşındaki Sıla Abalay ölü olarak ele geçirildi. Polis aynı evde bulunan TİKKO bağlantılı bir örgütten kaydı bulunan Mehmet K. ve babası Ahmet K.'yı gözaltına aldı. Ekipler, Abalay'ın evde bulunmasının tesadüf olabilceğini belirtti.



25 YILDIR FİRARİ OLAN TİKKO'CU YAKALANDI



Aynı gece yapılan diğer baskınlarda ise hakkında terör örgütü TİKKO üyesi olduğu belirtilen ve 25 yıldır aranan Rauf E. de yakalanarak gözaltına alındı.



AİLESİ 3 YILDIR KIZLARINI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORDU



TEM ekipleri, ailesinin şikayetleri üzerine 18 yaşındaki Sıla Abalay'ı geçtiğimiz 3 yılda Beyoğlu'nda bulunan Gençlik Federasyonu'nda düzenlediği 4 farklı operasyonla yakalayarak ailesine teslim ettiği öğrenildi.



8 SUÇTAN ARANIYORDU



Sıla Abalay'ın 2015 yılında Sultangazi'de Kazım Bozat'ın öldürülmesi olayı, Savcı Evliya Çalışkan'ın koruma aracının kurşunlanması olayı ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarının bulunduğu 8 suçtan arama kaydının olduğunu kaydedildi.

3 KİŞİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR



TİKKO ve TİKKO ile bağlantılı örgütlere yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan Mehmet K., Ahmet K. ve Rauf E.'nin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.