Suruç’taki canlı bombanın kimliği belirlendi

Geçen, 21 Nisan günü Suruç ilçe girişinde polislerin takip ettiği ve durdurmak istediği 33 CFY 67 plakalı otomobildeki terörist, araçta bulunan bombayı infilak ettirdi. İstihbarat birimlerinin takip ettiği ve terör örgütü PKK'nın Suriye denetimindeki PYD bölgesinden geçtiği saptanan ve patlamada parçalanan teröristin, 23 Nisan ve 1 Mayıs törenlerinde saldırı planladığı ortaya çıktı.

Suruç'ta olası facianın önlendiği olayın ardından güvenlik güçlerinin araştırması ve patlamanın ardından cesede ait parmak izinden, bomba yüklü araçtaki teröristin 2008 yılında üniversiteyi bırakarak terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna katılan ve 'Yekta Varlı' kod adını kullanan Batman nüfusuna kayıtlı Ekin Deniz Fırat olduğunu belirledi.

Patlamada ölen teröristin cesedine ait parçaların ise halen Adli Tıp Kurumu morgunda olduğu öğrenildi.