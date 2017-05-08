Yeni dönemde dört hedef

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongreden sonra genel başkanlık görevini yeniden üstlenmesinin ardından AK Parti'de 4 hedefe odaklanılacak. Toplumun her kesimi kucaklanacak, enerjik ve dinamik kadrolarla partiye yeni bir ivme kazandırılacak. Gençler ve kadınlar ile yerel yönetimlere ağırlık verilecek. AK Parti, 16 Nisan referandumunda sandıktan çıkan 'evet' sonucunu değerlendirmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden genel başkan olmasının ardından başlayacak dönem için 4 hedef belirlendi. Toplumun her kesiminin kucaklanmaya devam edeceği bu dönemde kadrolarda yapılacak düzenleme ile daha enerjik ve dinamik bir yapı kurulacak. Anayasa paketindeki 18 yaş düzenlemesinin de verdiği destekle genç kadroların önü daha da açılacak. Yeni dönemde gençler ve kadınlar ön planda tutulmaya devam edilecek. Gençlere ve kadınlara yönelik yeni projeler üretilerek, toplumun önemli bir kesimi oluşturan bu kitlelerin AK Parti ile daha da bütünleşmesi sağlanacak. Yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler yapılacak. Özellikle referandumda 'hayır' oylarının yüksek çıktığı yerlerdeki belediyelerin çalışma yöntemleri gözden geçirilecek.



GÖZLER KONGREDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün delegenin imzasıyla aday gösterileceği 21 Mayıs'taki 3. Olağanüstü kongrede partinin en üst karar organı olan 50 kişilik Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) da yenilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Başkan olduktan sonra yenilenen MKYK içinden yakın çalışma arkadaşlarından oluşacak olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini seçerek yeni A Takımı'nı belirleyecek. Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kongreye partiden ihraç edilenler ve partiye sırtını dönenlerin dışında eski milletvekillerinin tamamı çağrılacak. Kongreye 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de davet edilirken, yabancı konuk davet edilmeyecek. Yine kongreye siyasi parti temsilcileri davet edilirken, terörle bağını kesmeyen HDP'ye davet gönderilmeyecek. Kongrede, Erdoğan'ın siyasi yolculuğu kısa film ile anlatılacak. Erdoğan salona 'Dombra' şarkısı eşliğinde gelecek. Türkiye'nin dört bir yanında parti teşkilatları tarafından otobüsler kaldırılacak. Kongrenin yapılacağı salonun dışına dev ekranlar kurulacak. Gelen partililere ikramlarda bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkanlığa döneceği kongrenin tam bir şölen havasında olması amaçlanıyor.