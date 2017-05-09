193 mahrem imam hakkında tutuklama talebi

FETÖ'nün mahrem imam yapılanmasının İstanbul ayağında olan ve ikamet adresi İstanbul olan 560 şüpheli ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca harekete geçilmişti.

Hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanıp gözaltına alınmalarına ikametlerinde suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik arama yapılması amacıyla başlatılan operasyonda 200'ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı. Bazı şüphelilerin tutuklu bazılarının ise yurtdışında oldukları öğrenilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından koordine edilen operasyonda şahıslardan ruhsatsız silah, toplatma kararı olan kitaplar ve dijital materyaller elde edilmişti.

193 KİŞİ TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. 193 şüpheli bu sabah İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcıları Mesut Erdinç Bayhan ve Can Tuncay tarafından sorgu işlemleri yapılan 193 mahrem imam 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlaması kapsamında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahrem imamların sorguları 11 ayrı Sulh Ceza Hakimliği tarafından gerçekleştirilecek.