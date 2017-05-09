ABD, YPG’li teröristleri donattı

PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye ağır silahlar ve zırhlı araç veren ABD, teröristleri 'özel tim' teçhizatıyla da donattı. ABD, YPG'li teröristlere binlerce dolarlık hassas silahlar, gece görüş dürbünleri gibi pahalı teçhizatlar da verdi. ABD'liler, YPG'ye verdikleri teçhizatların nasıl kullanılacağına dair hazırladıkları görseller ortaya çıktı. Silahların YPG'nin sözde "komando gücü" olan Yekineyen Anti-terör (YAT) tarafından taşınan teçhizatlar olduğu öğrenildi. YPG'li teröristlerin 2015'te elinde sadece Kalaşnikof marka silahlar bulunurken, 2017'de Özel Tim askerleri gibi tam teçhizatla fotoğraf vermeleri ABD'nin terör örgütüne verdiği desteği bir daha gözler önüne serdi. Kalaşnikof marka silahtan, ABD ordusunun kullandığı gelişmiş silahlar kullanmaya başlayan YPG'li teröristlerin silahlarının üzerinde ise termal, hedef noktalayıcı, lazer pointer'li aparatlar bulunuyor. Teröristlerin kullandığı kaskların da gece görüş sistemleri bulunuyor.