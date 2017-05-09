Ankara'da 8 bin 500 polis ile FETÖ operasyonu

FETÖ'nün emniyet teşkilatındaki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar M.B, F.D, İ.P, E.U, B.S, M.K, Ö.C, M.A.E, M.D, A.B, N.T, İ.K. ile H.K. daha sonra adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.