Ankara'da 8 bin 500 ile operasyonu

AA

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Giriş Tarihi: 9.5.2017 10:58
Ankara'da 8 bin 500 polis ile FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik Ankara merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan Kayseri'de 46, 'de ise 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

'nün teşkilatındaki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 46 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 13 şüphelinin de emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar M.B, F.D, İ.P, E.U, B.S, M.K, Ö.C, M.A.E, M.D, A.B, N.T, İ.K. ile H.K. daha sonra adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik 26 Nisan'da Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 in katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

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Ankara'da 8 bin 500 polis ile FETÖ operasyonu
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