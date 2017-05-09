Başbakan Binali Yıldırım açıkladı: Son gün 25 Mayıs

Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Bütün ülkelerin emniyet ve güven içinde olmasını istiyoruz. Güvenlik politikalarımızı insanı savunmak üzere belirliyoruz. Ülkemizin güvenliğini sağlarken savaştan kaçan milyonlarca insana kucak açmamız görülmesi gereken büyük bir fedakarlıktır" dedi. Başbakan Yıldırım, "Bugün BM'nin kayıtlarına göre en fazla mülteci barındıran ülke Türkiye'dir. Sadece insani yardımlarla değil terörle mücadelede dostlarımızla işbirliği esasına dayalı bir politika güdüyoruz. Hiçbir terör örgütüne asla sempatiyle bakmıyoruz, bakanları da hoş karşılamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"BAŞARILARIMIZA HER GÜN YENİLERİNİ EKLİYORUZ"

Ülkemize yönelik tehditlere karşı gereğini yapmaya devam edeceğiz. Özellikle düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadelede başarılı bir mücadele sürdürüyoruz. Son 7 ayda 1084 sığınak etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerimizin başarısında teknolojik araçlar çok önemli iş görüyorlar. Yerli ve milli imkanlarımızı seferber ederek savunma alanındaki başarılarımıza her gün yenilerini ekliyoruz. 1000'den fazla şirket ve çok sayıda işletmenin katılımıyla yerli ve milli savunma sanayinin altyapısı oluşturulmuştur. Savunma sanayimizin ihracatı bugün 6 milyar doları bulan bir ciroya erişmiş durumdayız.

YERLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ

Şimdi Milli Uzay Ajansı'nın kurulma aşamasındayız.Yerli haberleşme uydusunu da yerli kaynaklarla yapmak için çalışmalara başladık. Savunma sistemlerinin yenilerini envantere eklemek için çalışmalar devam ediyor. Bölgesel uçak projesi, havuzlu çıkarma gibi projelerimiz devam eden işler arasında. Yapacağımız işler bunlarla sınırlı değil. Bundan böyle var gücümüzle çalışıp ülkemizi hakettiiği noktalara taşıma azmindeyiz.

"SON GÜN 25 MAYIS"

Geçtiğimiz sene Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. Geleceğin komutanları Milli Savunma Üniversitesi'nde yetişecek. 25 Mayıs'a kadar Milli Savunma Bakanlığı ve üniversitenin web sitelerinden başvuruda bulunabilecekler. Avrupa'nın 6'nci. Dünyanın 17'nci büyük ekonomisiyiz. Milli gelirimiz 15 yılda 3 kat arttı. 3 bin 600 dolardan 11 bin doalrın üzerine ulaştı. Güçlü istikrar ve güven sayesinde 170 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım geldi. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde artık işimiz; daha fazla üretim, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat ve daha fazla refahtır. Bu, sadece Türkiye için değil, bölge için olan bir ihtiyaçtır. Türkiye, yapacağı her şeyi bir yandan kendi halkının barışı, huzuru, kardeşliği için yapıyor ama aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin geleceğini, güvenliğini teminat altına alacak her türlü desteği şartsız, kayıtsız, zor zamanda da iyi zamanda da vermeye devam edecek

BİNALİ YILDIRIM: ÜMMET İLK KIBLESİNİ UNUTMAZ

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM MOLDOVA'DA İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU