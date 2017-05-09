Başsavcı vekilleri davalara bakacak

İstanbul 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada duruşma savcısı 13 sanığın tahliyesini istemiş, mahkeme heyeti de 21 sanığın tahliyesine karar vermişti. Başka FETÖ davalarında da toplu şekilde tahliye kararlarının çıkması bu örgütün hâlâ yargıda deşifre olmamış hücreleri olabileceğini gündeme getirmiş, skandal kararlarla ilgili de inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştı. Bu gelişmeler dışında FETÖ'nün karşı operasyonlarına karşı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir takım tedbirler de almaya başladı. Bunlardan biri de FETÖ ve darbe davalarında başsavcı vekillerinin duruşma savcısı olarak görevlendirilmesi oldu. Başsavcılık, normalde duruşmalarda görev almayan başsavcı vekillerinin, bundan sonra FETÖ ve darbe girişimi davalarında bizzat duruşmalara çıkmasını kararlaştırdı. Yeni uygulamaya göre artık bu davalarda iddia makamını temsilen başsavcı vekilleri duruşmalara katılacak. Savcılığın soruları, görüş ve talepleri başsavcı vekilleri tarafından dile getirilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirme yazısına göre başsavcı vekili Fatih Karakuş, 29 sanıklı Atilla Taş, Cuma Ulus ve Abdullah Kılıç'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davanın yanı sıra bundan sonra 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul'da açılan ana dava, Deniz Harp Okulu Komutanı'nın alıkonulması ve AKOM'un işgaline ilişkin davalarda da duruşma savcısı olarak görev yapacak. Diğer başsavcı vekili görevlendirmeleri şöyle:"Gayrettepe Telekom'u işgal girişimi" ve "Bayrampaşa Çevik Kuvvet'in işgali" davaları."Ulus'taki TRT ve Beşiktaş'taki Digitürk binalarının işgali" davası.: "Doğan medyanın işgali" davası.: "İstanbul Valiliği", "Sabiha Gökçen Havalimanı", "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi ve Kağıthane Arıcılar Camisinin işgal edilmesi"ne ilişkin davalar."AK Parti İstanbul iş binasının işgali", "Kartal köprüsü ile Samandıra gişelerinin kapatılması" davaları.: "Acıbadem Telekom'un işgal esilmesi ve Acıbadem muhtarının şehit edilmesi" davası.: "Harp Akademilerindeki darbeciler", "Taksim Meydanının işgali", "Ispartakule ve Mahmutbey gişelerinin kapatılması" davaları.: "Yalova'da kampta olan Hava Harp Okulu öğrencilerinin darbeye için İstanbul'a getirilmesi" davası.