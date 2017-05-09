'cü hain Yılmazer ile ilgili yeni gelişme

AA

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Giriş Tarihi: 9.5.2017 16:24 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 17:03
FETÖ'cü hain Yılmazer ile ilgili yeni gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) davaları kapsamında tutuklu olan İstanbul Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü , bir televizyon programında Recep Tayyip 'a, başbakan olduğu dönemde hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki 'ın avukatı Hatice Özay katıldı.

Davayı karara bağlayan , suçun işleniş biçimini, suç işlenirken kullanılan araçları, zaman dilimini ve güdülen amacı göz önünde bulundurarak, Yılmazer'in "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

HAKİM CEZAYI PARAYA ÇEVİRMEDİ VE ERTELEME YAPMADI

Sanığın herhangi bir talebi olmadığından hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar vermeyen hakim, Yılmazer'in adli sicil kaydının olmamasına rağmen yargılama sürecindeki beyanları, tavırları ve pişman olmadığını belirtmesinin, tekrar benzer suçu işlemeyeceği yönünde mahkemede kanaat oluşmadığından verilen cezayı paraya çevirmedi ve erteleme yapmadı.

Hakim, aleniyet unsurları oluşmadığından cezada bir artırım da uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 'in 19-22 Mart 2014 tarihlerinde katıldığı televizyon programında yaptığı konuşma sırasında, kamuoyu önünde tartışılan soruşturmalarla ilgili şüphelinin oluşturduğu algının, müşteki Recep Tayyip Erdoğan'ın onur ve şerefini zedeleyici mahiyette olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, bu durumun TCK'nın 43. maddesinde düzenlenen zincirleme suç kapsamında olan "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçunu oluşturduğu, şüphelinin bu suçtan yargılanıp cezalandırılması istenmişti.

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FETÖ'cü hain Yılmazer ile ilgili yeni gelişme
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